PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall mit rückwärtsfahrendem Sattelzug - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.10.2025, gegen 11.20 Uhr, kam es an der Kreuzung Alte Straße / Im Kränzliacker / Neudorfer Straße zu einem Unfall mit einem rückwärtsfahrenden Sattelzug und einem Pkw. Der 33-jährige Fahrer des Sattelzuges befuhr die Alte Straße vom Kreisverkehr kommend, bog nach links in die Straße "Im Kränzliacker" ein und setzte anschließend zurück, da er wenden wollte. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Alte Straße in Richtung Kreisverkehr und wollte wohl hinter dem sich zwischenzeitlich im Kreuzungsbereich befindlichen rückwärtsfahrenden Sattelzug durchfahren. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision mit dem Auflieger des Sattelzuges und dem Pkw. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Zur Unfallzeit soll ein hohes Verkehrsaufkommen geherrscht haben. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein erhofft sich Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer 07621 98000 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 15:14

    POL-FR: Weil am Rhein: Motorrad kollidiert mit Reh - Motorradfahrer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 01.10.2025, kurz vor 09.30 Uhr, kam es auf der Nonnenholzstraße zu einem Unfall zwischen einem Reh und einem Motorrad, wobei der 41-jährige Motorradfahrer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die Nonnenholzstraße von Weil am Rhein kommend in Richtung Otterbach, als auf dieser Strecke ein Reh aus einem Waldgebiet kommend die ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:38

    POL-FR: Wehr: Pedelec- Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 01.10.2025, gegen 19:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer die Enkendorfstraße in Richtung Schwörstadter Straße. Aus bislang nicht geklärten Gründen stürzte er mit seinem Pedelec und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden. Medienrückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:36

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Körperliche Auseinandersetzung vor Supermarkt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 01.10.2025, gegen 11:15 Uhr kam es vor einem Supermarkt in der Industriestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 61-Jähriger mit seiner Krücke, gegen einen aus seiner Sicht falsch geparkten Lieferwagen eines 55-Jährigen, geschlagen haben. Dabei soll ein Schaden entstanden sein. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren