Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall mit rückwärtsfahrendem Sattelzug - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.10.2025, gegen 11.20 Uhr, kam es an der Kreuzung Alte Straße / Im Kränzliacker / Neudorfer Straße zu einem Unfall mit einem rückwärtsfahrenden Sattelzug und einem Pkw. Der 33-jährige Fahrer des Sattelzuges befuhr die Alte Straße vom Kreisverkehr kommend, bog nach links in die Straße "Im Kränzliacker" ein und setzte anschließend zurück, da er wenden wollte. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Alte Straße in Richtung Kreisverkehr und wollte wohl hinter dem sich zwischenzeitlich im Kreuzungsbereich befindlichen rückwärtsfahrenden Sattelzug durchfahren. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision mit dem Auflieger des Sattelzuges und dem Pkw. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Zur Unfallzeit soll ein hohes Verkehrsaufkommen geherrscht haben. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein erhofft sich Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer 07621 98000 erreichbar.

