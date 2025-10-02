Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Motorrad kollidiert mit Reh - Motorradfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.10.2025, kurz vor 09.30 Uhr, kam es auf der Nonnenholzstraße zu einem Unfall zwischen einem Reh und einem Motorrad, wobei der 41-jährige Motorradfahrer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die Nonnenholzstraße von Weil am Rhein kommend in Richtung Otterbach, als auf dieser Strecke ein Reh aus einem Waldgebiet kommend die Fahrbahn querte. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Reh und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Reh verendete vor Ort.

