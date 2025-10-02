PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Körperliche Auseinandersetzung vor Supermarkt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.10.2025, gegen 11:15 Uhr kam es vor einem Supermarkt in der Industriestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 61-Jähriger mit seiner Krücke, gegen einen aus seiner Sicht falsch geparkten Lieferwagen eines 55-Jährigen, geschlagen haben. Dabei soll ein Schaden entstanden sein. Der Lieferwagenfahrer soll daraufhin handgreiflich und beleidigend gegenüber dem Fußgänger geworden sein. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

