Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach/ Hütten: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 30.09.2025, gegen 16:00 Uhr bis Mittwoch, 01.10.2025, gegen 12:00 Uhr wurden an einem im Rüttehof in Rickenbach-Hütten geparkten Ford die Radmuttern des linken Vorderreifens gelöst. Außerdem konnte ein Nagel in der Lauffläche des hinteren linken Reifen festgestellt werden. Die Manipulationen wurden rechtzeitig bemerkt, bevor ein Schaden eintreten konnte. Der Polizeiposten Görwihl ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Verdächtiges im Bereich Rüttehof in Hütten bemerkt haben. Der Polizeiposten Görwihl ist unter 07764 932998 0 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

