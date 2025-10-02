Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrsuntüchtig zur Anzeigenerstattung

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 02.10.2025, gegen 4:00 Uhr beabsichtigte ein 34-Jähriger beim Polizeirevier in Waldshut eine Anzeige wegen Körperverletzung zu seinem Nachteil zu erstatten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass er stark alkoholisiert war. Da er mit seinem Mofa unmittelbar vor die Eingangstür vorgefahren war, besteht der Verdacht einer Fahrt unter Alkoholeinfluss. Des Weiteren verlief ein Drogenschnelltest ebenfalls positiv und das als Mofa zugelassene Zweirad fuhr bauartbedingt schneller als 25 km/h, sodass ein Führerschein erforderlich war, welchen der 34-Jährige nicht vorweisen konnte. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft wegen mehrerer Delikte waren die Folge.

