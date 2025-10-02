POL-FR: Wehr: Pedelec- Fahrer stürzt und verletzt sich schwer
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 01.10.2025, gegen 19:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer die Enkendorfstraße in Richtung Schwörstadter Straße. Aus bislang nicht geklärten Gründen stürzte er mit seinem Pedelec und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden.
