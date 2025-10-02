POL-FR: Wehr: Pedelec- Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 01.10.2025, gegen 11:15 Uhr kam es vor einem Supermarkt in der Industriestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 61-Jähriger mit seiner Krücke, gegen einen aus seiner Sicht falsch geparkten Lieferwagen eines 55-Jährigen, geschlagen haben. Dabei soll ein Schaden entstanden sein. Der ...

