Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw am helllichten Tag aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 12.10 Uhr bis 13.20 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft die Fahrzeugscheibe der Beifahrertür ein und entwendete einen Rucksack aus dem Pkw. Im Rucksack befanden sich eine Geldbörse, Identitätsdokumente sowie Bargeld. Der Pkw stand auf einem Parkplatz bei der Erholungs- und Freizeitanlage "Am Sohleck".

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell