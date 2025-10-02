Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann im psychischen Ausnahmezustand - SEK-Einsatz in der Innenstadt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 09.30 Uhr bis gegen 12.00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Weil am Rhein, unweit des sogenannten Schlaufenkreisel, zu einem größeren Polizeieinsatz. In einer Wohnung in der Hauptstraße befand sich ein Mann, welcher sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich in seiner Wohnung verschanzte. Schlussendlich konnte der Mann in der Wohnung von SEK-Kräften überwältig werden. In der Folge wurde der Mann in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus gebracht. Dieser Einsatz hat keinen Bezug zu der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg "Schussabgabe in einer Bar in Weil am Rhein".

