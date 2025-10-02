Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Unfall beim Abbiegen - eine Leichtverletzte - Zeugensuche

Am Donnerstag, 02.10.2025, kurz vor 13.00 Uhr, bog ein 31-jähriger Fahrer eines Kleintransporters von der Bundesstraße 317 nach links in die Schopfheimer Straße ab und übersah dabei eine entgegenkommende 26-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und vor Ort belassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrspur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Steinen gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben.

