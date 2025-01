Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Altkleidercontainer

Passantin mit heißem Wasser überschüttet

Lüdenscheid (ots)

Gestern Abend, 23.46 Uhr, stand ein Altkleidercontainer am Vogelberger Weg in Flammen. Hinweise auf die möglichen Täter liegen nicht vor. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Eine 21-jährige Frau aus Heilbronn ging gestern, um 17.35 Uhr, in Begleitung mehrerer Zeugen über die Knapper Straße in Richtung Christuskirche. Vor einem Mehrfamilienhaus ergoss sich plötzlich eine größere Menge sehr heißen Wassers über ihren Kopf. Die ahnungslose Frau brach nach eigenen Angaben vor Schmerzen zusammen. Die Zeugen richteten ihre Blicke nach oben und sahen, wie im 2. Obergeschoss ein offen stehendes Fenster soeben verschlossen wurde. Die Polizei kam hinzu und suchte die Wohnung auf. Darin wurde eine 13-Jährige angetroffen und ein noch heißer Wasserkocher vorgefunden. Eine Einlassung zum Vorfall liegt nicht vor. Die Erziehungsberechtigten des zum Tatzeitpunkt alleine in der Wohnung befindlichen Mädchens wurden informiert. Das Opfer wurde leicht verletzt und vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell