POL-GE: Widerstandshandlungen nach häuslichen Streitigkeiten

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025, kam es in den frühen Abendstunden in einer Wohnung in der Gelsenkirchener-Neustadt zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem nicht unerheblich alkoholisiertem Ehepaar. Als die Beamten schlichtend eingreifen wollten, schlug der 40jährige Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit nach einem der Beamten. Dieser konnte dem Schlag ausweichen, der 40jährige wurde zu Boden verbracht und ihm wurden Handfesseln angelegt. Aufgrund seines andauernden aggressiven und beleidigenden Verhaltens wurde er zur Verhinderung von weiteren Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt in welchem er sein Gemüt kühlen und seinen Rausch ausschlafen durfte.

