POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl mit Waffen

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von Bildern aus mehreren Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach zwei Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl mit Waffen von Donnerstag, 13. März 2025, in Bulmke-Hüllen. Die beiden Unbekannten werden verdächtigt, gegen 17.45 Uhr, einen Supermarkt im Ravenbusch betreten und auf den Kassierer verbal eingewirkt zu haben, sodass dieser aus dem Kassenbereich flüchtete. Einer der beiden Tatverdächtigen führte ein Messer bei sich. Der zweite Dieb begab sich hinter den Kassenbereich und entwendete mehrere Schachteln Zigaretten.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/180162

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

