Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau
Polizei bittet um Hinweise

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Gelsenkirchenerin. Der letzte Kontakt zur 66-Jährigen aus Erle bestand am Dienstag, 2. September 2025. Bei der Frau ist eine geistige Beeinträchtigung bekannt, die sich in Wahnvorstellungen und Selbstgesprächen äußert. Eine Eigengefährdung kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Hinweise zur Vermissten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Ein Foto der Vermissten und eine Personenbeschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/180167

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

