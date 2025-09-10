PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten - Radfahrer fährt in gleiche Richtung

Herford (ots)

(um) Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern (09.09.), am Nachmittag gegen 15:10 Uhr, am Viehtriftenweg. Zu dieser Zeit befuhr ein 30-Jähriger mit dessen LKW Sprinter die Elverdisser Straße stadteinwärts. In Höhe des Viehtriftenweges bog der Fahrer nach rechts ab. Zur gleichen Zeit befuhr ein 47-Jähriger auf dessen Pedelec parallel auf dem dortigen Radweg. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und der Radfahrer verletzte sich dabei. Beim Eintreffen der Polizei befand sich das Vorderrad des Pedelec unter dem Rad des LKW. Der Radfahrer erlitt beim Zusammenprall und Sturz Schürfwunden im Bereich des Kopfes. In diesem Zusammenhang rät die Polizei Herford unermütlich zum Tragen eines Fahrradhelmes. Dieser verhindert gravierende Verletzungen am Kopf und kann so Leben retten. Darüber hinaus rät die Polizei Kraftfahrern die Fahrbahn insbesondere beim Abbiegen genau zu erfassen. U.a. zeigen die Fahrbahnmarkierung für Radwege an, wer Vorrang beim Abbiegen hat. Dazu zählen die sog. verkehrsschwachen Verkehrsteilnehmer wie Zweiradfahrer und Fußgänger und ebenso Kinder. In diesem Fall muss sich der Fahrer des Transporters nun einem Verfahren aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 11:17

    POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Linksabbiegerunfall

    Kirchlengern (ots) - (um) Gestern (09.09.), gegen 10:25 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit dessen PKW BMW den Eschweg in Richtung Lübbecker-Straße. An der Einmündung gilt das Stopp-Zeichen VZ 306, welches gebietet das Fahrzeug bis zum Stillstand abzubremsen. Er bog dann nach links in die Lübbecker-Straße ein. Zur gleichen Zeit befuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:57

    POL-HF: Einbruch in Hofladen - Bargeld aus Büroräumen entwendet

    Herford (ots) - (jd) Der Mitarbeiter eines Hofladens stellte am Montagmorgen (08.09.) fest, dass es zu einem Einbruch gekommen war. Unbekannte Täter gingen in der Nacht zu Montag ein Fenster des Hofladens an der Straße Im Barrenholze gewaltsam an, um ins Innere zu gelangen. Im Gebäudeinneren gingen sie dann eine Bürotür ebenfalls gewaltsam mit einem Werkzeug an und nahmen den Inhalt von Geldkassetten sowie einer ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:56

    POL-HF: Unbekannter nimmt Zahngold an sich - Polizei sucht Zeugen

    Herford (ots) - (jd) Am Freitagmorgen (05.09.) erhielt die Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis einen Anruf von einer vermeintlichen Hilfsorganisation. In dem Telefonat wurde ihr mitgeteilt, dass sich die Modalitäten für die Spendenboxen zum Sammeln von Zahngold geändert hätten und ein Kurier daher später die in der Praxis vorhandene Box abholen würde. Gegen 14.30 Uhr erschien dann ein etwa 22-25 Jahre alter, 180cm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren