Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten - Radfahrer fährt in gleiche Richtung

Herford (ots)

(um) Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern (09.09.), am Nachmittag gegen 15:10 Uhr, am Viehtriftenweg. Zu dieser Zeit befuhr ein 30-Jähriger mit dessen LKW Sprinter die Elverdisser Straße stadteinwärts. In Höhe des Viehtriftenweges bog der Fahrer nach rechts ab. Zur gleichen Zeit befuhr ein 47-Jähriger auf dessen Pedelec parallel auf dem dortigen Radweg. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und der Radfahrer verletzte sich dabei. Beim Eintreffen der Polizei befand sich das Vorderrad des Pedelec unter dem Rad des LKW. Der Radfahrer erlitt beim Zusammenprall und Sturz Schürfwunden im Bereich des Kopfes. In diesem Zusammenhang rät die Polizei Herford unermütlich zum Tragen eines Fahrradhelmes. Dieser verhindert gravierende Verletzungen am Kopf und kann so Leben retten. Darüber hinaus rät die Polizei Kraftfahrern die Fahrbahn insbesondere beim Abbiegen genau zu erfassen. U.a. zeigen die Fahrbahnmarkierung für Radwege an, wer Vorrang beim Abbiegen hat. Dazu zählen die sog. verkehrsschwachen Verkehrsteilnehmer wie Zweiradfahrer und Fußgänger und ebenso Kinder. In diesem Fall muss sich der Fahrer des Transporters nun einem Verfahren aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

