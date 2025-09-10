PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Linksabbiegerunfall

Kirchlengern (ots)

(um) Gestern (09.09.), gegen 10:25 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit dessen PKW BMW den Eschweg in Richtung Lübbecker-Straße. An der Einmündung gilt das Stopp-Zeichen VZ 306, welches gebietet das Fahrzeug bis zum Stillstand abzubremsen. Er bog dann nach links in die Lübbecker-Straße ein. Zur gleichen Zeit befuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW auf der bevorrechtigten Straße und bog nach links in den Eschweg. Auf der Lübbecker-Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge. Fahrzeuginsassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und suchten selbstständig einen Arzt auf. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass Fehler beim Abbiegen eine der häufigsten Unfallursachen sind. Nehmen Sie sich die Zeit, genau hinzuschauen, ob wirklich alles frei ist. Dazu gehört der querende Verkehr ganz besonders, aber ebenso Fußgänger und Zweiradfahrer. In dem besonderen Fall hier, schaut der Fahrer über die rechte Seite des Fahrzeuges. Dabei kann es im Bereich der sog. A-Säule zu Sichteinschränkungen kommen, wenn nur sehr kurz geschaut wird. Die abbiegenden Fahrzeuge werden beim Anfahren übersehen, da der Blick automatisch wieder nach links geht, weil dorthin gefahren wird. Lieber einmal mehr schauen als einmal zu wenig, lautet die Empfehlung der Polizei. Dadurch steigern Sie die Verkehrssicherheit und gewinnen am Ende Zeit, weil Sie zeitaufwendige Unfälle vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

