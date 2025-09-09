PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Hofladen - Bargeld aus Büroräumen entwendet

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Hofladens stellte am Montagmorgen (08.09.) fest, dass es zu einem Einbruch gekommen war. Unbekannte Täter gingen in der Nacht zu Montag ein Fenster des Hofladens an der Straße Im Barrenholze gewaltsam an, um ins Innere zu gelangen. Im Gebäudeinneren gingen sie dann eine Bürotür ebenfalls gewaltsam mit einem Werkzeug an und nahmen den Inhalt von Geldkassetten sowie einer Geldbörse an sich. Auf der Suche nach weiterem Diebesgut durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen. Insgesamt liegt der Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich, die Summe des entwendeten Bargeldes liegt ebenfalls im oberen dreistelligen Bereich. Eine erste Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras ergab, dass zwei Personen um 2.54 Uhr zielgerichtet das Gebäude betraten und es durch das angegangene Fenster um 3.17 Uhr wieder verließen. Die weitere Auswertung des Videomaterials dauert an. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

