Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hauseigentümerin überrascht Einbrecher - Tatverdächtiger flüchtet

Herford (ots)

(jd) Eine Herforderin hörte am Mittwoch (03.09.). gegen 7.15 Uhr Geräusche aus ihrem Schlafzimmer am Lönsweg und sah nach der Ursache. Im Schlafzimmer überraschte sie einen Unbekannten, etwa 25 Jahre alten Mann, der mehrere Schubladen durchwühlte. Überrascht von der Eigentümerin flüchtete die Person aus dem Obergeschoss über eine Treppe ins Erdgeschoss und gelangte durch die Terrassentür ins Freie. Dann setzte er seine Flucht zu Fuß in unbekannte Richtung fort. Der Mann trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover sowie eine rote Kappe. Eine erste Fahndung im Nahbereich durch die hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter 05221/8880 zu melden.

