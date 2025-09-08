Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrugsversuch - Unbekannter gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Spenge (ots)

(jd) Ein Mann aus Spenge erhielt am vergangenen Freitag (05.09.) einen Anruf von einem ihm unbekannten Mann, der sich als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab. Dieser fragte den Spenger, ob er am Freitag mehrere Transaktionen durchgeführt habe. Nachdem der Spenger dies verneinte, sollte er mittels seiner EC-Karte und seinem TAN-Generator entsprechende Codes generieren. Daraufhin beendete der Spenger das Gespräch und setzte sich mit seiner Hausbank in Verbindung, sodass es beim Betrugsversuch blieb. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass echte Bankmitarbeiter telefonisch keine Zugangsdaten oder PINs erfragen. Menschen, die Zweifel an der Echtheit eines Anrufs haben, sollten unter einer bekannten oder selbst recherchierten Telefonnummer bei der entsprechenden Bank anrufen.

