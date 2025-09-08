PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Am Sonntag (07.09.) kehrte ein Vlothoer in sein Einfamilienhaus an der Straße Sonnenhang zurück. Dort stellte er fest, dass bisher unbekannte Tatverdächtige in sein Haus eingedrungen sind und es auf der Suche nach Diebesgut durchsucht haben. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei gingen die Unbekannten die Haustür mittels eines Werkzeugs an, um in das Hausinnere zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume und nahmen unter anderem Bargeld, Fahrzeugbriefe sowie die Schlüssel eines Mercedes an sich, den sie ebenfalls von dem Grundstück entwendeten. Insgesamt liegt der Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes im Bereich der Straße Sonnenhang etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

