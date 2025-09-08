Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Bünder fährt unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntagmorgen (07.09.) einen Verkehrsunfall. Ein stark beschädigter Mercedes befand sich an der Straße Steinbrink - unmittelbar neben dem Fahrzeug befanden sich ein Schlüssel sowie eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten. Von dem Fahrer des Fahrzeugs fehlte jedoch jede Spur. Im Verlauf der Unfallaufnahme erschien eine Frau aus Bünde an der Örtlichkeit und machte Angaben dazu, das Auto gefahren zu sein: Da ein Reh die Straße gekreuzt hat, habe sie die Kontrolle über den Mercedes verloren. Wenig später räumte sie jedoch ein, das Fahrzeug doch nicht gefahren zu haben. Als die Beamten dann die Adresse, die auf den Ausweisdokumenten angegeben war, aufsuchten, trafen sie auf einen 27-jährigen Bünder, der leichte Verletzungen aufwies und offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein entsprechender Test fiel positiv aus, sodass der Mann zur Bünder Wache gebracht wurde, wo zwei Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Nach ersten Ermittlungen fuhr er in der Nacht zu Sonntag zwischen 2.00 und 4.00 Uhr auf der Straße Steinbrink in Richtung Muckumer Straße. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und fuhr zunächst über eine Wiese, eher an einem angrenzenden Waldstück zum Stehen kam. Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.

