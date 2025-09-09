PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter nimmt Zahngold an sich - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Freitagmorgen (05.09.) erhielt die Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis einen Anruf von einer vermeintlichen Hilfsorganisation. In dem Telefonat wurde ihr mitgeteilt, dass sich die Modalitäten für die Spendenboxen zum Sammeln von Zahngold geändert hätten und ein Kurier daher später die in der Praxis vorhandene Box abholen würde. Gegen 14.30 Uhr erschien dann ein etwa 22-25 Jahre alter, 180cm großer Mann in der Zahnarztpraxis an der Kurfürstenstraße und gab an, die Spendenbox mit dem Zahngold im Auftrag der Hilfsorganisation abholen zu wollen. Da er einen zuvor in dem Telefonat mitgeteilten Code angab, übergab die Mitarbeiterin die Spendenbox. Erst später fiel auf, dass es sich um einen Betrug gehandelt hat. Der Unbekannte hat braune Augen und dunkle kurze Haare. In der Spendenbox befand sich Zahngold im Wert von rund 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können oder am Freitagnachmittag in der Kurfürstenstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 10:25

    POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Bünder fährt unter Alkoholeinfluss

    Bünde (ots) - (jd) Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntagmorgen (07.09.) einen Verkehrsunfall. Ein stark beschädigter Mercedes befand sich an der Straße Steinbrink - unmittelbar neben dem Fahrzeug befanden sich ein Schlüssel sowie eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten. Von dem Fahrer des Fahrzeugs fehlte jedoch jede Spur. Im Verlauf der Unfallaufnahme erschien ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:21

    POL-HF: Hauseigentümerin überrascht Einbrecher - Tatverdächtiger flüchtet

    Herford (ots) - (jd) Eine Herforderin hörte am Mittwoch (03.09.). gegen 7.15 Uhr Geräusche aus ihrem Schlafzimmer am Lönsweg und sah nach der Ursache. Im Schlafzimmer überraschte sie einen Unbekannten, etwa 25 Jahre alten Mann, der mehrere Schubladen durchwühlte. Überrascht von der Eigentümerin flüchtete die Person aus dem Obergeschoss über eine Treppe ins ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:20

    POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Vlotho (ots) - (jd) Am Sonntag (07.09.) kehrte ein Vlothoer in sein Einfamilienhaus an der Straße Sonnenhang zurück. Dort stellte er fest, dass bisher unbekannte Tatverdächtige in sein Haus eingedrungen sind und es auf der Suche nach Diebesgut durchsucht haben. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei gingen die Unbekannten die Haustür mittels eines Werkzeugs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren