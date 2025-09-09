Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter nimmt Zahngold an sich - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Freitagmorgen (05.09.) erhielt die Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis einen Anruf von einer vermeintlichen Hilfsorganisation. In dem Telefonat wurde ihr mitgeteilt, dass sich die Modalitäten für die Spendenboxen zum Sammeln von Zahngold geändert hätten und ein Kurier daher später die in der Praxis vorhandene Box abholen würde. Gegen 14.30 Uhr erschien dann ein etwa 22-25 Jahre alter, 180cm großer Mann in der Zahnarztpraxis an der Kurfürstenstraße und gab an, die Spendenbox mit dem Zahngold im Auftrag der Hilfsorganisation abholen zu wollen. Da er einen zuvor in dem Telefonat mitgeteilten Code angab, übergab die Mitarbeiterin die Spendenbox. Erst später fiel auf, dass es sich um einen Betrug gehandelt hat. Der Unbekannte hat braune Augen und dunkle kurze Haare. In der Spendenbox befand sich Zahngold im Wert von rund 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können oder am Freitagnachmittag in der Kurfürstenstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

