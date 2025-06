Polizei Bochum

POL-BO: Erfolgreicher Schlag gegen Menschenhandel: Polizei durchsucht Massagesalons in Bochum, Herne und Witten

Bochum, Herne, Witten (ots)

Erfolgreicher Schlag gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung: Das Polizeipräsidium Bochum hat gemeinsam mit seinen Ordnungspartnern mehrere Massagesalons in Bochum, Herne und Witten durchsucht.

In enger Kooperation mit Kräften des Zolls, der hiesigen Ordnungs- und Ausländerbehörden sowie dem Bauordnungsamt der Stadt Bochum durchsuchte die Polizei am Freitagnachmittag, 6. Juni, sieben Massagesalons - fünf in Bochum, einen in Herne und einen in Witten. Unterstützung erhielten die Beamten außerdem von der Hilfsorganisation "Fachstelle eine Welt des evangelischen Kirchenkreises Herne", die sich nach Abschluss der Maßnahmen um die Betroffenen kümmerte.

Der konzentrierten Aktion waren umfangreiche Vorermittlungen vorausgegangen, die den Verdacht des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und nicht genehmigten Prostitution aufwarfen. Dabei geht es um Frauen aus dem asiatischen Raum, die unter einem Vorwand nach Deutschland gebracht werden und dort sexuell ausgebeutet werden.

Insgesamt wurden in den Massagesalons 23 Personen angetroffen. Die Polizei nahm sieben Personen vorläufig fest (fünf in Bochum, zwei in Witten). Die Beamten schrieben Anzeigen wegen illegalen Aufenthalts sowie nicht angemeldeter Prostitution (vier in Bochum, zwei in Herne und eine in Witten). In Bochum wurde ein Abschiebehaftbefehl vollstreckt, in Witten stellten die Beamten Bargeld sicher, zudem wurde der Zoll wegen Steuerverstößen in mehreren Fällen aktiv.

Die Durchsuchungen lieferten den Ermittlerinnen und Ermittlern umfangreiche Erkenntnisse, die als Basis für mögliche Folgeermittlungen genutzt werden sollen.

Die Ermittlungen des federführenden Kriminalkommissariats 12 dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell