POL-GE: Fahrt mit Roller hat strafrechtliche Konsequenzen

Gelsenkirchen (ots)

Die Kontrolle eines Rollerfahrers am Mittwoch, 10. September 2025, in Erle hat nun strafrechtliche Konsequenzen für den 37-jährigen Fahrer.

Polizeibeamte aus Gelsenkirchen wurden gegen 19.30 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Süden in Höhe des Berger Sees auf ein Kleinkraftrad aufmerksam, das mit zwei Personen besetzt war und eine auffällige Fahrweise zeigte. Der Fahrer des Rollers, ein Mann aus Dormagen, fuhr mehrfach ruckartig von links und rechts.

Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass die Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen angetreten wurde. Der Mann aus Dormagen wurde zur Polizeiwache in Buer gebracht, wo ihm ein Arzt mehrere Blutproben entnahm. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

