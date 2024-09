Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Schmalkalden (ots)

Dienstagnachmittag fuhren eine 32-jährige Autofahrerin und ein 46-jähriger Autofahrer hintereinander auf der Gothaer Straße in Schmalkalden. Die Frau bremste ihr Fahrzeug an einer Kreuzung ab, um in der weiteren Folge links abzubiegen. Dies bemerkte der Mann zu spät und prallte gegen den vorausfahrenden Pkw. Die 32-Jährige sowie ihre 7-jährige Mitfahrerin mussten leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

