Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl endet mit Festnahme

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 12.09.2025, kam es in den frühen Abendstunden zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt der Gelsenkirchener Innenstadt. Ein 27jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit entwendete in einem Gelsenkirchener Supermarkt alkoholische Getränke. Im Kassenbereich darauf durch Sicherheitsmitarbeiter angesprochen, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen diesen, in deren Verlauf einer der Sicherheitsmitarbeiter durch Kratzer verletzt wurde. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten fest, dass der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und nahmen diesen vorläufig fest.

