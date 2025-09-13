POL-GE: Mehrere Pkw in Erle beschädigt

Gelsenkirchen (ots) - Mit Hilfe von Bildern aus mehreren Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach zwei Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl mit Waffen von Donnerstag, 13. März 2025, in Bulmke-Hüllen. Die beiden Unbekannten werden verdächtigt, gegen 17.45 Uhr, einen Supermarkt im Ravenbusch betreten und auf den Kassierer verbal eingewirkt zu haben, sodass dieser aus dem Kassenbereich flüchtete. ...

