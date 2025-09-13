PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Mehrere Pkw in Erle beschädigt

Gelsenkirchen (ots)

Ein noch unbekannter Tatverdächtiger beschädigte in der Nacht von Donnerstag, 11.09.2025, auf Freitag, 12.09.2025, insgesamt neun geparkte Fahrzeuge im Bereich von Gelsenkirchen-Erle. In den Lack der Fahrzeuge wurden Kratzer mit einem spitzen Gegenstand gezogen. Ermittlungen zum Verursacher dieser Beschädigungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Leitstelle
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

