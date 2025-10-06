PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 04.10.2025 und Sonntag, 05.10.2025, 9.00 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Ampelanlage der Linksabbiegerspur der Einmündung "Am Elzdamm" zur B3 - Am Elzdamm. Nach bisherigen Ermittlungen kollidierte das Fahrzeug mit dem Ampelmast, wodurch die Ampel abbrach und zu Boden fiel.

Am Ampelmast entstand durch die Kollision ein Streifschaden in einer Höhe von etwa 12 bis 74 cm. Im Bereich zwischen 17 und 35 cm wurden weiße Lackantragungen festgestellt. Aufgrund der Spurenlage muss das unfallverursachende Fahrzeug im Frontbereich, insbesondere auf der rechten Seite, deutlich beschädigt sein.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

SB / PR EM

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

