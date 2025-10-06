Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: PKW-Fahrer streift LKW und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am 02.10.2025, gegen 09:20 Uhr, soll sich auf der Kreisstraße 4978 von Hugstetten Richtung Freiburg-Landwasser ein Verkehrsunfall ereignet haben, bei dem sich der Verursacher wohl anschließend vom Unfallort entfernte.

Eine Zeugin meldete an besagtem Tag der Polizei telefonisch, wie ein PKW kurz nach dem Ortsausgang March Richtung Freiburg-Landwasser von seiner Spur abgekommen und links in den Gegenverkehr geraten sein soll.

Dieser habe einen ihm entgegenkommenden blauen LKW gestreift, sodass der linke Außenspiegel des LKWs beschädigt wurde. Teile dessen blieben auf der Fahrbahn liegen. Neben dem vermeintlichen Unfallverursacher verließ auch der Lastwagen die Unfallörtlichkeit im Anschluss.

Hinweise zu den beiden Unfallbeteiligten liegen derzeit nicht vor.

Die Verkehrspolizei Freiburg nahm den Unfall auf und sucht nun weitere Zeugen, die das Ereignis beobachten konnten und Hinweise auf die Beteiligten sowie die Unfallursache geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

nt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell