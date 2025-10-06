Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Zwei Verletzte in Straßenbahn nach Vollbremsung

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr wurden zwei Fahrgäste in einer Straßenbahn bei einer Gefahrenbremsung in der Bertoldstraße in Freiburg verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die Straßenbahn in Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe der Universitätsstraße betrat eine 15 Jahre alte Fußgängerin, vermutlich aus Unachtsamkeit, wohl unvermittelt den Gleisbereich auf der Straße. Daraufhin führte der Fahrer der Straßenbahn eine Gefahrenbremsung durch und konnte einen Zusammenstoß mit der Jugendlichen verhindern. Die 15-Jährige blieb unverletzt.

Durch das Bremsmanöver wurden in der Straßenbahn zwei Fahrgäste leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Freiburger Krankenhaus transportiert werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

