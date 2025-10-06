PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfall vor dem Heidenäcker -Tunnel

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.10.2025, gegen 17:30 Uhr soll ein 20-jähriger Audi-Fahrer das Stauende vor dem Heidenäcker-Tunnel zu spät erkannt haben und fuhr deshalb auf einen Mercedes auf. Durch die Wucht der Kollision wurde der Mercedes auf einen vor ihm stehenden Kia aufgeschoben. Neben dem 20-jährigen Fahrer des Audis wurde auch der 48-jährige Kia-Fahrer und dessen 57-jährige Mitfahrerin verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der 20-jährige Mercedes-Fahrer und der 21-jährige Mitfahrer des Audis blieben unverletzt. An der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 25.000 EUR entstanden sein. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

