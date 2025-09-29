POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Einbruch in Haus.
Lippe (ots)
Von Samstag auf Sonntag (27./28.09.2025) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Zweifamilienhaus im Veilchenweg. Sie beschädigten ein Fenster und stiegen ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
