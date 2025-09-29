POL-LIP: Lügde. Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots) - (BB) Am Samstagnachmittag um 14:50 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Lageschen Straße in Bad Salzuflen gemeldet. Durch die eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei konnten noch Personen im Haus festgestellt werden, welche durch die Feuerwehr gerettet wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge blieben alle Bewohner des Hauses unverletzt. Durch die Feuerwehr wurde ...

