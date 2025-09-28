POL-LIP: Augustdorf - Diebstahl eines Anhängers mit darauf befindlichem Bagger

Lippe (ots) - (BB) Am Freitag kam es in dem Zeitraum von 16:50 Uhr bis 21:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Heide. Nach ersten Erkenntnissen sind bislang unbekannte Tatverdächtige in Abwesenheit der Eigentümer über ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Haus eingedrungen, welches zur Gartenseite gelegen ist. Im Anschluss haben sie das Haus durchsucht und einen hohen Bargeldbetrag ...

