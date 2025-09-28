PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Diebstahl eines Anhängers mit darauf befindlichem Bagger

Lippe (ots)

(BB) In dem Zeitraum von Freitag, 19:00 Uhr bis Samstag, 07:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige in der Straße Imkerweg einen Anhänger mit einem darauf befindlichen Bagger. Der Anhänger war durch ein Anhängerschloss gegen Entwenden gesichert. Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Straße Imkerweg und angrenzenden Bereichen verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte bei dem Kommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

