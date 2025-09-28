POL-LIP: Augustdorf - Diebstahl eines Anhängers mit darauf befindlichem Bagger
Lippe (ots)
(BB) In dem Zeitraum von Freitag, 19:00 Uhr bis Samstag, 07:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige in der Straße Imkerweg einen Anhänger mit einem darauf befindlichen Bagger. Der Anhänger war durch ein Anhängerschloss gegen Entwenden gesichert. Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Straße Imkerweg und angrenzenden Bereichen verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte bei dem Kommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.
