Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Diebstahl aus Lagerhalle.

Lippe (ots)

In der Straße "Am Oberen Feld" sind bislang Unbekannte in eine Lagerhalle von verschiedenen Firmen eingebrochen. Im Zeitraum 19. - 25.09.2025 entwendeten sie aus einem Lagerabteil mehrere Küchenelektrogeräte in noch unbekanntem Wert. Aus einem anderen Bereich der Halle stahlen sie einen Fahrzeugmotor und Gartensitzmöbel im Wert von über 6.000 Euro. Hier kann die Tat auf den Zeitraum 23. - 25.09.2025 eingegrenzt werden. Das Kriminalkommissariat 2 sucht unter der Rufnummer (05231) 6090 Zeugen: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben?

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell