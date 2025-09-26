POL-LIP: Blomberg. Kurzes Zeitfenster für Einbruchsversuch genutzt.
Lippe (ots)
Eine kurze Abwesenheit des Bewohners nutzten Einbrecher am Donnerstag (25.09.2025) in der Stettiner Straße. Zwischen 15 und 15.20 Uhr hebelten sie an der Tür zum Wohnhaus, schafften es jedoch nicht diese zu öffnen. Zeugenhinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090.
