POL-LIP: Blomberg. Kurzes Zeitfenster für Einbruchsversuch genutzt.

Lippe (ots) - In der Straße "Im Bruche" wurde im Zeitraum 16. - 25.09.2025 in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Vermutlich gelangten die Unbekannten über eine Kellertür in das Haus und durchsuchten dieses nach möglichem Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, setzen sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung. ...

