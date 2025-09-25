Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Kinder gesucht - Gegenstand von Brücke auf Auto geworfen.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag (24.09.2025) gegen 11.20 Uhr fuhr ein 81-Jähriger aus Detmold mit seinem Mazda auf der Zeppelinstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Schulen warfen unbekannte Personen einen Gegenstand von der Fußgängerbrücke auf sein fahrendes Auto, so dass die Frontscheibe getroffen wurde. Es soll sich um mehrere Kinder/Jugendliche gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr geben können.

