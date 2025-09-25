Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Firmen-Bullis angegangen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen (19. - 22.09.2025) wurden an zwei Firmen-Bullis Türschlösser beschädigt. Die VW Crafter waren in der Kantstraße und im Bereich Fritz-Reuter-Straße/Gröchteweg abgestellt. In die Fahrzeuge gelangten die Diebe nicht, so dass kein Werkzeug gestohlen wurde. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer (05231) 6090.

