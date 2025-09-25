POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Firmengebäude.
Lippe (ots)
In der Fluchtstraße versuchten Einbrecher am Mittwochabend (24.09.2025) eine Tür zu einem Firmengebäude aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Zeugen bemerkten gegen 21.10 Uhr verdächtige Geräusche. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen melden Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell