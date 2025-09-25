POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Firmengebäude.

Lippe (ots) - Der seit Montag (22.09.2025) vermisste 17-Jährige ist wieder da. Er konnte am Mittwochabend (24.09.2025) wohlbehalten in Bad Salzuflen angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Unterstützung bei ...

