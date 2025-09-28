Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Innenstadt - Betrunken im Auto Hauswand gerammt und weitergefahren

Lippe (ots)

(BB) Am Freitagabend um 18:55 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei von aufmerksamen Zeuginnen über die unsichere Fahrweise eines grauen Fiat Punto in der Detmolder Innenstadt, Leopoldstraße / Hornsche Straße, informiert. Dabei lenkte die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug beim Abbiegen in die Hornsche Straße in den Gegenverkehr und würgte den Motor ihres Fahrzeuges ab. Die Zeuginnen sprachen sie an und baten, das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Die Bitte wurde ignoriert und die 61-Jährige setzte ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Nach kurzer Fahndung konnte das an der linken Seite stark beschädigte Fahrzeug an der Halteranschrift angetroffen werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle der Fahrzeugführerin konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Die Polizeibeamten konnten zudem die Unfallstelle an einer Hauswand in der Schülerstraße lokalisieren. Der 61jährigen Detmolderin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihr untersagt. Ein Strafverfahren wurde gegen sie eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und/ oder zur anschließenden Fahrt des grauen Fiat Punto machen können, melden ihre Feststellungen bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

