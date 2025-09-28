PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Detmold-Jerxen Orbke - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Lippe (ots)

(BB) Am Freitag kam es in dem Zeitraum von 16:50 Uhr bis 21:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Heide. Nach ersten Erkenntnissen sind bislang unbekannte Tatverdächtige in Abwesenheit der Eigentümer über ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Haus eingedrungen, welches zur Gartenseite gelegen ist. Im Anschluss haben sie das Haus durchsucht und einen hohen Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Straße Auf der Heide und angrenzenden Bereichen verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte bei dem Kommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

