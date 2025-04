Polizei Gütersloh

POL-GT: 16-jähriger vorläufig festgenommen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Zeugen bemerkten in der Nacht zu Donnerstag (24.04., 00.40 Uhr) einen verdächtig erscheinenden E-Scooter-Fahrer in der unmittelbaren Umgebung eines türkischen Lebensmittelmarktes am Happenort. Als sie zudem Flammen vor der Tür des Geschäfts feststellten, hielten sie den vermummten 16-Jährigen richtigerweise fest und informierten die Polizei.

Vor Ort wurde festgestellt, dass vermutlich eine mit einer brennbaren Flüssigkeit befüllte Flasche gegen das Fenster geworfen worden war. Es entstand dabei Sachschaden an einer Scheibe.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist ein Zutun des 16-jährigen Jugendlichen aus Harsewinkel wahrscheinlich. Der E-Scooter-Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Ein von ihm mitgeführtes Einhandmesser wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Tatablauf und weiteren Hintergründen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Tat machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

