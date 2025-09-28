PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/ Schötmar - Brand eines Mehrfamilienhauses

Lippe (ots)

(BB) Am Samstagnachmittag um 14:50 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Lageschen Straße in Bad Salzuflen gemeldet. Durch die eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei konnten noch Personen im Haus festgestellt werden, welche durch die Feuerwehr gerettet wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge blieben alle Bewohner des Hauses unverletzt. Durch die Feuerwehr wurde der Brand des vorerst nicht mehr bewohnbaren Mehrfamilienhauses gelöscht. Die betroffenen Bewohner kümmerten sich selbständig um eine alternative Unterbringung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Schadensumme ist bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen machen können, melden ihre Feststellungen bitte dem Kriminalkommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

