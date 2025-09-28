PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Lippe (ots)

(SB) Am Samstagnachmittag befuhr gegen 12:46 Uhr ein 37-Jähriger mit seinem Rennrad die Blomberger Straße in Fahrtrichtung Bad-Meinberger-Straße in Detmold. Er beabsichtigte, nach links in die fortlaufende Blomberger Straße in Richtung Vahlhausen abzubiegen, achtete jedoch nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Zeitgleich setzte ein 86-Jähriger Horn-Bad Meinberger zum Überholen an, welcher davon ausging, dass der radfahrende Detmolder geradeaus weiterfahren wolle. Drei sich jeweils separat hinter dem 86-Jährigen befindlichen Zeugen konnten beobachten, dass sich der Radfahrer weder umsah, noch ein Handzeichen gab. Er schwenkte zügig nach links. Daraufhin touchierten sich die Fahrzeuge. Der 37-Jährige trug augenscheinlich keinen Helm, verletzte sich leicht und wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung dem Krankenhaus Detmold zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden ihre Feststellungen bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

