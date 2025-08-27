Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb wehrt sich gegen Festnahme

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (26.08.2025) einen 45 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelgeschäft Waren gestohlen und sich gegen die Festnahme gewehrt zu haben. Der Mann verstaute gegen 13.20 Uhr Waren im Wert von rund 15 Euro in seinem Rucksack und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Zwei Mitarbeiter versuchten, den Mann an seiner Flucht zu hindern, währenddessen soll der 45-Jährige versucht haben, nach den Mitarbeitern zu schlagen. Der Mann entkam zunächst, konnte aber durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung schließlich festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten weitere, mutmaßlich gestohlene Lebensmittel im Wert von rund 100 Euro. Der wohnsitzlose 45-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Lauf des Mittwochs (27.08.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

