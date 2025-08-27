POL-S: Wohnmobil gestohlen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Ost (ots)
Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (27.08.2025) an der Pfahlbronner Straße ein weißes Wohnmobil gestohlen. Der Besitzer des Wohnmobils der Marke Fiat bemerkte gegen 01.45 Uhr Motorengeräusche. Als er aus dem Fenster schaute, sah er, wie Unbekannte sein Fahrzeug stahlen und damit davonfuhren. Zeitgleich flüchtete eine unbekannte Person über die Klingenbachanlage. Diese war zirka 180 Zentimeter groß, schlank und bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten erfolglos nach dem Wohnmobil mit dem Kennzeichen S CF 9193. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
