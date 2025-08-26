PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Witwe um rund 60.000 Euro betrogen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben seit 2023 eine Seniorin um rund 60.000 Euro betrogen, indem sie der Frau vortäuschten, dass ihr verstorbener Mann Schulden gehabt hätte und sie diese begleichen müsse. Die Betrüger riefen die Seniorin an und gaukelten ihr vor, dass ihr verstorbener Mann Schulden von mehreren Tausend Euro gehabt hätte. Dieses Geld sollte sie den Tätern überweisen. Als sie zur Bank ging, flog der Schwindel auf, weil eine Bankmitarbeiterin geistesgegenwärtig die Betrugsmasche durchschaute und die Polizei alarmierte. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau seit 2023 bereits vielfache, angebliche Forderungen von vermeintlichen Rechtsanwälten und Investoren überwiesen hatte. Hierbei ergaunerten die Täter rund 60.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 14:28

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag (09.08.2025) bis Samstag (23.08.2025) in ein Reihenhaus an der Zeppelinstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Toilettenfenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Objekt. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume und erbeuteten Schmuck und Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:24

    POL-S: Armbanduhr geraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag (22.08.2025) im Oberen Schlossgarten die Armbanduhr eines 49 Jahre alten Mannes geraubt. Der Mann befand sich zwischen 02.30 und 03.30 Uhr auf Höhe des Neuen Schlosses, als ihm der Unbekannte zunächst ein Kartenetui stahl. Dies gab der Täter nach Aufforderung dem 49-Jährigen wieder zurück. Dann riss der Unbekannte die Armbanduhr des ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 08:56

    POL-S: Motorradfahrer gestürzt

    Stuttgart-West (ots) - Ein Schwerverletzter und etwa 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (23.08.2025) in Stuttgart-West ereignet hat. Ein 35-Jähriger befuhr gegen 22.25 Uhr mit seinem Motorrad die Mahdentalstraße von Leonberg kommend und übersah vermutlich den Kreisverkehr an der Einmündung Magstadter Straße. Er stieß gegen die dortige Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der verletzte Fahrer wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren