POL-S: Witwe um rund 60.000 Euro betrogen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben seit 2023 eine Seniorin um rund 60.000 Euro betrogen, indem sie der Frau vortäuschten, dass ihr verstorbener Mann Schulden gehabt hätte und sie diese begleichen müsse. Die Betrüger riefen die Seniorin an und gaukelten ihr vor, dass ihr verstorbener Mann Schulden von mehreren Tausend Euro gehabt hätte. Dieses Geld sollte sie den Tätern überweisen. Als sie zur Bank ging, flog der Schwindel auf, weil eine Bankmitarbeiterin geistesgegenwärtig die Betrugsmasche durchschaute und die Polizei alarmierte. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau seit 2023 bereits vielfache, angebliche Forderungen von vermeintlichen Rechtsanwälten und Investoren überwiesen hatte. Hierbei ergaunerten die Täter rund 60.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

