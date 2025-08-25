PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart
POL-S: Armbanduhr geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag (22.08.2025) im Oberen Schlossgarten die Armbanduhr eines 49 Jahre alten Mannes geraubt. Der Mann befand sich zwischen 02.30 und 03.30 Uhr auf Höhe des Neuen Schlosses, als ihm der Unbekannte zunächst ein Kartenetui stahl. Dies gab der Täter nach Aufforderung dem 49-Jährigen wieder zurück. Dann riss der Unbekannte die Armbanduhr des 49-Jährigen ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Hierbei erlitt der 49-Jährige Schürfwunden am Handgelenk. Der Täter war zwischen 25 und 30 Jahren alt, zirka 170 Zentimeter groß. Er hatte eine schmale Statur und ein schmales Gesicht. Er hatte dunkle Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit heller Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

