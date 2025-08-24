PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer gestürzt

Stuttgart-West (ots)

Ein Schwerverletzter und etwa 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (23.08.2025) in Stuttgart-West ereignet hat. Ein 35-Jähriger befuhr gegen 22.25 Uhr mit seinem Motorrad die Mahdentalstraße von Leonberg kommend und übersah vermutlich den Kreisverkehr an der Einmündung Magstadter Straße. Er stieß gegen die dortige Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

