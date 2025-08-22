PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior um hohen Geldbetrag betrogen

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben einen 84 Jahre alten Mann um 2,6 Millionen Euro betrogen. Der Mann hatte im Zeitraum von Juli 2024 bis Juni 2025 auf einer angeblichen Tradingplattform Geld in Millionenhöhe investiert. Dabei wurde er von den Tätern immer wieder aufgefordert hohe Gebühren und Steuern zu bezahlen. Als er sich seinen angeblichen Gewinn von über 8 Millionen ausbezahlen lassen wollte, flog der Schwindel auf und er alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

