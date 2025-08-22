Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior um hohen Geldbetrag betrogen

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben einen 84 Jahre alten Mann um 2,6 Millionen Euro betrogen. Der Mann hatte im Zeitraum von Juli 2024 bis Juni 2025 auf einer angeblichen Tradingplattform Geld in Millionenhöhe investiert. Dabei wurde er von den Tätern immer wieder aufgefordert hohe Gebühren und Steuern zu bezahlen. Als er sich seinen angeblichen Gewinn von über 8 Millionen ausbezahlen lassen wollte, flog der Schwindel auf und er alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

