POL-S: Gegen geparktes Auto gestoßen und davon gefahren - Hoher Sachschaden
Stuttgart-Feuerbach (ots)
Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Autos ist am Donnerstag (21.08.2025) in der Burgenlandstraße gegen einen geparkten Mitsubishi gestoßen und anschließend davon gefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Fahrer war gegen 18.00 Uhr in der Burgenlandstraße unterwegs. Auf Höhe des Parkhauses eines Einkaufscenters stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi. Anschließend fuhr er mutmaßlich Richtung Bludenzer Straße davon. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.
